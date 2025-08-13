Burno u Sremu (Foto)

U Šidu se večeras okupilo oko 800 građana ispred prostorija Srpske napredne stranke koji su došli da pruže podršku predsedniku Aleksandru Vučiću. Prethodno su blokaderi pozvali na okupljanje u gradskom parku, preko puta prostorija SNS-a. Oko 20 sati njih je bilo oko 20 -ak. Pripadnici policije bili su na terenu.

Građani su se okupili i ispred prostorija SNS-a u Sremskoj Mitrovici. S jedne strane bili su oni koji su došli da stanu u odbranu stranke, a sa druge oni koji su tokom dana pozivali putem društvenih mreža na okupljanje.

preuzeta fotografija sa društvenih mreža

preuzeta fotografija sa društvenih mreža

Večeras su i u Rumi, ispred Prekršajnog suda i u Staroj Pazovi ispred zgrade Opštine održani skupovi.

(Ruma) preuzeta fotografija sa društvenih mreža