Zbog vrućine raste potrošnja vode

Na vrućinama raste potrošnja vode, ali za sada nema problema sa vodosnabdevanjem korisnika priključenih na vodovodni sistem u inđijskoj Opštini, kažu nadležni. Iako je, praksa bila ranijih godina tokom letnjih meseci uvođenje restrikcija u noćnim satima, kako bi se rezerve vode obnovile, to ove godine nije slučaj. U proteklom periodu radilo se na rekonstrukciji starih bunara, a u planu je i izgradnja novih bunara. Uostalom, bunar,B2 koji je početkom leta pušten u rad u mnogome je doprineo stabilizaciji vodosnabdevanja, smatraju nadležni.

O ovome detaljnije u Novostima.

