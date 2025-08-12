Počeo je “Srem Folk Fest”

Počeo je 21. Međunarodni festival folklora „Srem Folk Fest“, koji se svake godine do 14. avgusta održava u Sremskoj Mitrovici, pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica. Ovaj revijalni festival okuplja ansamble iz različitih krajeva sveta, a ljubiteljima tradicije pruža priliku da uživaju u pesmama, igrama, nošnjama i običajima brojnih naroda. Osnivač i organizator festivala je Centar za kulturu „SirmiumArt“, koji već dve decenije uspešno čuva i promoviše kulturnu baštinu.

Izveštaj sa otvaranja pogledajte u Novostima.