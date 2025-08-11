U toku tender za novog autoprevoznika

Nakon što je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da je autoprevozničko preduzeće „Lasta“ iz Beograda samovoljno prestalo da saobraća na autobuskim linijama koje su mu dodeljene na teritoriji opštine Pećinci, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture raspisalo je tender za izbor novog autoprevozničkog preduzeća, koje će dobiti dozvolu da obavlja javni prevoz putnika na autobuskim linijama na kojima je prethodno saobraćala Lasta.

Izborom novog autoprevozničkog preduzeća u potpunosti će biti normalizovan javni prevoz putnika iz opštine Pećinci prema Beogradu, po istom redu vožnje po kojem je do 26. juna ove godine saobraćala Lasta, a građani pećinačke opštine će ponovo moći nesmetano da putuju na posao i na školovanje.

Kako bi umanjila probleme građana nastale ukidanjem Lastinih autobuskih linija, Opština Pećinci je sa lokalnim prevoznikom “Autoprevoz” dogovorila uvođenje privremenih dodatnih linija u javnom prevozu putnika na teritoriji opštine, sa ciljem da građanima omogući lakše povezivanje sa već postojećim autobuskim linijama prema glavnom gradu sa Preke kaldrme, iz Šimanovaca i Pećinaca.

Ovo privremeno rešenje sprovodi se od 21. jula ove godine, a u skladu sa situacijom na terenu, brojem putnika na pojedinim linijama i sugestijama građana, uvedene su izmene u redu vožnje privremenih autobuskih linija, koje važe od 11. jula ove godine, navodi se u Saopštenju za javnost Opštine Pećinci.