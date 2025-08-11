Još jedan tropski talas u Sremu

I danas je na snazi crveni meteo alarm, koji upozorava na ekstremno visoke temperature. Jutros je u 8 sati Sremska Mitrovica bila među najtoplijim gradovima u Srbiji sa 25 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u regionu Srema tokom ove nedelje biće i do 40 stepeni. Crveni meteo alarm upućuje na opasno vreme, a prognozirane vremenske pojave mogu prouzrokovati materijalnu štetu I biti opasne po zdravlje ljudi I životinja, te je potrebno slediti savete nadležnih službi.

Opširnije u Novostima Sremske tv.