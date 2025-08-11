Izbori u Mitrovici 17. avgusta

U Sremskoj Mitrovici se u nedelju 17. avgusta održavaju izbori za članove Saveta mesnih zajednica. Rok za prijavu kandidata istekao je 1. avgusta. Mogao je da se kandiduje punoletan građanin koji ima prebivalište u mesnoj zajednici u kojoj se kandiduje, koji je upisan u birački spisak i koji je prikupio potreban broj overenih izjava podrške.

Pravo glasa na dan izbora imaju punoletni građani sa prebivalištem u mesnoj zajednici u kojoj se glasa i koji su upisani u birački spisak.

U nedelju 17. avgusta 61. biračko mesto na području Grada I sela biće otvoreno od 7 do 20 sati. Konačni rezultati glasanja biće saopšteni u roku od 48 sati od zatvaranja birališta, odnosno do utorka 19. avgusta do 20 sati.