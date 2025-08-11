Ekonomsko osnaživanje izbeglica (Video)

Opština Bač, u saradnji sa višim nivoima vlasti, godinama čini napore da se obezbede uslovi za lokalnu integraciju izbeglica. Kontinuirano se radi na rešavanju problema lica koja su morala da napuste svoje domove i da utočište potraže u tom kraju. Od početka je cilj isti: stvaranje neophodnih uslova za dostojanstven život, odnosno obezbeđivanje potrebnih uslova za ostvarivanje ravnopravnosti izbeglica koje su odlučile da žive u Republici Srbiji i njihovo integrisanje u lokalnu zajednicu. Ovim licima je i dalje potrebna pomoć u rešavanju pitanja zapošljavanja, stanovanja i ostvarivanja prava u zemlji porekla, čime bi se mnogima znatno olakšao ekonomski aspekt procesa integracije u lokalnim zajednicama u Republici Srbiji. Tokom ovog leta , u Opštini Bač, uručeni su ugovori za ekonomsko osnaživanje izbeglih , prognanih i raseljenih lica. Tom prilikom, predsednica Opštine Bač, Lela Milinović, je pozdravila prisutne i između ostalog izjavila: