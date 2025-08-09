Regata Majke Angeline

U Kupinovu je održana 14. Regata Majke Angeline. Centralni deo manifestacije je plovidba Savom od Plandišta do ušća kanala Volk. Svake godine veliki broj regataša uzme učeće u ovoj manifestaciji koju organizuje Turistička organizacija Opštine Pećinci, a pod pokroviteljstvom lokalne samouprave.

Više desetina regataša uputilo se na 25 kilometara dugu plovidbu rekom Savom po obodu Specijalnog rezervata prirode Obedska bara. Većina njih je I ranije učestvovala u Regati Majke Angeline, pozitivni utisci ih, kažu svake godine, iznova u avgustu vraćaju u Kupinovo.

Start Regate je bio je na Plandištu, a cilj na ušću kanala Vok u reku Savu. Ovo je jedina regata kojoj su zahvaljujući prirodnom meandru reke Save i start i cilj u istom mestu – Kupinovu, kažu organizatori.

Regata Majke Angeline jedna je od masovnijih manifestacija u Opštini Pećinci koja doprinosi turističkoj promociji kraja, ističu iz lokalne samouprave koja je I ovog puta bila pokrovitelj manifestacije.

Regata nosi naziv po Prepodobnoj mati Angelini, despotici srpskoj Angelini Branković, koja za Kupinovo ima poseban istorijski značaj. Ove godine biće 539 godina od dolaska majke Angeline sa sinovima u Kupinovo, sremsko selo koje je nekada bilo kraljevska prestonica poslednjih srpskih despota. Regata tako predstavlja spoj tradicije, prirode I dobre zabave.

Izveštaj pogledajte u Novostima Sremske tv.