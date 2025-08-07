Godinu dana na čelu opštine (Video)

Povodom prve godine mandata, predsednik Opštine Inđija, Marko Gašić, govori za Sremsku televiziju o postignućima, izazovima i planovima za budućnost. U intervjuu se osvrćemo na ključne projekte koji su realizovani u prethodnih 12 meseci, stanje u oblastima infrastrukture, ekonomije, obrazovanja, zdravstva i zaštite životne sredine, kao i na pitanja saradnje sa građanima.

Odgovore na ova i brojna druga pitanja donosi intervju sa prvim čovekom Opštine Inđija, premijerno, u četvrtak u 20 sati na Sremskoj televiziji.