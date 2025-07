Trening utakmice za predstojeći vikend (Video)

preuzeta fotografija

Fudbalska trka s preostalim vremenom do starta nove sezone je u punom jeku. U ritmu subota-nedelja-sreda igraju se trening-dueli. Do nekih fudbalskih utakmica za ovaj poslednji vikend jula smo došli, a on trenutno izgleda ovako.

Subota 26.jul

Barič: Prva Iskra – Jedinstvo Surčin

Beograd: Zvezdara – Železničar Inđija

Stara Pazova: Jedinstvo Stara Pazova – Brodarac Beograd

Beograd: GSP Polet Dorćol – Radnički Valjevo

Šid: Radnički 1910 – Omladinac Novi Banovci

Inđija: Inđija – Indeks Novi Sad

Nedelja 27.jul

Novi Banovci: Omladinac Novi Banovci – Jedinstvo Kruševac

Šimanovci: Hajduk 1932 – Budućnost Salaš Noćajski

Ašanja: Kameni – Polet Novi Karlovci