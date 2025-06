Na +40 stanovnici Opštine Šid bez vode!

preuzeta fotografija

U najtoplijem danu od početka godine, kada se živa u termometru popela do 40. podeoka na Celzijusovoj skali, svi stanovnici šidske opštine oko 14:30 sati ostali su bez vode. Kako saznajemo, došlo je do pucanja glavne cevi koja vodi prema Šidu. Usled te havarije prekinuto je vodosnabdevanje. Normalizacija vodosnabdevanja u Šidu i naseljenim mestima očekuje se do 18 sati.