Poslednji fudbalski vikend (Video)

U vikendu ispred nas odigraće se poslednje prvenstvene fudbalske utakmice u sezoni 2024/25. godine. Pregled dešavanja:
OFK VRBAS – SLOBODA DONJI TOVARNIK
HAJDUK DIVOŠ – PODUNAVAC BELEGIŠ
RFK NOVI SAD 1921 – BEČEJ 1918
OFK KIKINDA – DINAMO 1945 PANČEVO
BORAC ŠAJKAŠ – VOJVODINA 1928 PERLEZ
NAFTAGAS ELEMIR – RADNIČKI ZRENJANIN
ŽELEZNIČAR INĐIJA – SLOGA ČONOPLJA
OMLADINAC NOVI BANOVCI – KABEL NOVI SAD
SUBOTA:
ŠAJKAŠ 1908 KOVILJ – TSK TEMERIN
1. MAJ RUMA – DUNAV STARI BANOVCI
MLADOST BAČKI JARAK – JEDINSTVO RUMENKA
RADNIČKI NOVA PAZOVA – JEDINSTVO STARA PAZOVA
RADNIČKI 1910 ŠID – SLOGA TEMERIN
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – JADRAN GOLUBINCI
HAJDUK BEŠKA – DONJI SREM 2015 PEĆINCI
NEDELJA:
ŠUMAR OGAR – VETERNIK
BORAC 1925 MARTINCI – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
KRUŠEDOL – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA
LSK LAĆARAK – SLOGA VOGANJ
GRANIČAR KUZMIN – POLET NOVI KARLOVCI
PARTIZAN VITOJEVCI – SREMAC DEČ
NAPREDAK POPINCI – RADNIČKI IRIG
SREMAC VOJKA – OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE
LJUKOVO – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI
HRTKOVCI – JEDINSTVO PLATIČEVO
DUNAV NOVI SLANKAMEN – PLANINAC RIVICA
KAMENI AŠANJA – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
GRANIČAR OBREŽ – ČSK ČORTANOVCI
POLET NIKINCI – OFK BRESTAČ
CAR UROŠ JAZAK – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
MLADOST BUĐANOVCI – RUDAR VRDNIK
GRANIČAR ADAŠEVCI – NAPREDAK VAŠICA
BORAC RADENKOVIĆ – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – FRUŠKA GORA RUMA
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – BSK BEŠENOVO
GRANIČAR JAMENA – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
JEDINSTVO RUMA – SLOGA 1919 ERDEVIK
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – SREM SREMSKA RAČA
Anđelko Belić