Slobodi derbi, Kabel šampion (Video)

U vikendu za nama odigrane su fudbalske utakmice koje su za većinu klubova bile predposlednje takmičarske. Mladost GAT u baražu ostala je kratkih rukava. Rezultatski pregled poslednjeg dana maja i prvog juna.
RADNIČKI NIŠ – MAČVA ŠABAC (2:0)
NAPREDAK KRUŠEVAC – MLADOST GAT NOVI SAD (1:0)
KABEL NOVI SAD – OFK VRBAS (8:1)
SLOGA ČONOPLJA – OMLADINAC NOVI BANOVCI (0:0)
RADNIČKI ZRENJANIN – ŽELEZNIČAR INĐIJA (1:0)
VOJVODINA 1928 PERLEZ – NAFTAGAS ELEMIR (0:1)
DINAMO 1945 PANČEVO – BORAC ŠAJKAŠ (7:1)
BEČEJ 1918 – OFK KIKINDA (0:5)
PODUNAVAC BELEGIŠ – RFK NOVI SAD 1921 (0:1)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – HAJDUK DIVOŠ (2:0)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – ŠUMAR OGAR (1:2)
JADRAN GOLUBINCI – HAJDUK BEŠKA (1:0)
SLOGA TEMERIN – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (2:1)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – RADNIČKI 1910 ŠID (5:0)
JEDINSTVO RUMENKA – RADNIČKI NOVA PAZOVA (2:4)
DUNAV STARI BANOVCI – MLADOST BAČKI JARAK (2:5)
TSK TEMERIN – 1. MAJ RUMA (3:0)
VETERNIK – ŠAJKAŠ 1908 KOVILJ (6:0)
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – BORAC 1925 MARTINCI (0:1)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – LJUKOVO (2:0)
RADNIČKI IRIG – SREMAC VOJKA (3:4)
SREMAC DEČ – NAPREDAK POPINCI (2:0)
POLET NOVI KARLOVCI – PARTIZAN VITOJEVCI (3:3)
SLOGA VOGANJ – GRANIČAR KUZMIN (3:0)
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – LSK LAĆARAK (3:4)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – KRUŠEDOL (6:1)
RUDAR VRDNIK – HRTKOVCI (1:4)
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – MLADOST BUĐANOVCI (4:1)
OFK BRESTAČ – CAR UROŠ JAZAK (1:1)
ČSK ČORTANOVCI – POLET NIKINCI (3:1)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – GRANIČAR OBREŽ (3:1)
PLANINAC RIVICA – KAMENI AŠANJA (2:2)
JEDINSTVO PLATIČEVO – DUNAV NOVI SLANKAMEN (1:2)
SREM SREMSKA RAČA – GRANIČAR ADAŠEVCI (0:3)
SLOGA 1919 ERDEVIK – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO (7:1)
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – JEDINSTVO RUMA (4:3)
BSK BEŠENOVO – GRANIČAR JAMENA (1:7)
FRUŠKA GORA RUMA – FRUŠKOGORAC MANĐELOS (3:5)
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (0:3)
NAPREDAK VAŠICA – BORAC RADENKOVIĆ (2:1)
BORAC STEJANOVCI – JEDINSTVO KRALJEVCI (1:2)
Anđelko Belić