Nova nedelja, nova šansa za humanost

Nova nedelja, nova šansa za humanost. Od danas pa do petka, širom Srema organizuju se akcije dobrovoljnog davalaštva krvi. Danas se akcija održala u Domu zdravlja Inđije od 11 do 13 časova. Sutra, u utorak 3. juna, akcija će se održati u Sremskoj Mitrovici u Opštoj bolnici od 10 do 13 časova. U četvrtak 5. juna, akcija će biti održana u Rumi u Kulturnom centru od 8 do 12 sati. Istog dana, akcija će se održati u prostorijama Crvenog krsta u Sremskoj Mitrovici od 8:30 do 13 časova. U petak 6. juna, akcija će biti održana u Staroj Pazovi u transfuziomobilu koji će biti u “Big Fashion” centru od 16 do 19 sati.