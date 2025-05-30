Predposlednje kolo

U subotu i nedelju će se odigrati novi krug fudbalskih utakmica. Za većinu klubova to je predposlednje takmičarsko kolo. Pregled događanja,
NEDELJA: RADNIČKI NIŠ – MAČVA ŠABAC
NEDELJA: NAPREDAK KRUŠEVAC – MLADOST GAT NOVI SAD
KABEL NOVI SAD – OFK VRBAS
SLOGA ČONOPLJA – OMLADINAC NOVI BANOVCI
RADNIČKI ZRENJANIN – ŽELEZNIČAR INĐIJA
VOJVODINA 1928 PERLEZ – NAFTAGAS ELEMIR
DINAMO 1945 PANČEVO – BORAC ŠAJKAŠ
BEČEJ 1918 – OFK KIKINDA
PODUNAVAC BELEGIŠ – RFK NOVI SAD 1921
SLOBODA DONJI TOVARNIK – HAJDUK DIVOŠ
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – ŠUMAR OGAR
JADRAN GOLUBINCI – HAJDUK BEŠKA
SLOGA TEMERIN – SREM SREMSKI MIHALJEVCI
JEDINSTVO STARA PAZOVA – RADNIČKI 1910 ŠID
JEDINSTVO RUMENKA – RADNIČKI NOVA PAZOVA
DUNAV STARI BANOVCI – MLADOST BAČKI JARAK
TSK TEMERIN – 1. MAJ RUMA
VETERNIK – ŠAJKAŠ 1908 KOVILJ
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – BORAC 1925 MARTINCI
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – LJUKOVO
RADNIČKI IRIG – SREMAC VOJKA
SREMAC DEČ – NAPREDAK POPINCI
POLET NOVI KARLOVCI – PARTIZAN VITOJEVCI
SLOGA VOGANJ – GRANIČAR KUZMIN
PODRINJE MAČCVANSKA MITROVICA – LSK LAĆARAK
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – KRUŠEDOL
RUDAR VRDNIK – HRTKOVCI
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – MLADOST BUĐANOVCI
OFK BRESTAČ – CAR UROŠ JAZAK
ČSK ČORTANOVCI – POLET NIKINCI
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – GRANIČAR OBREŽ
PLANINAC RIVICA – KAMENI AŠANJA
JEDINSTVO PLATIČEVO – DUNAV NOVI SLANKAMEN
SREM SREMSKA RAČA – GRANIČAR ADAŠEVCI
SLOGA 1919 ERDEVIK – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – JEDINSTVO RUMA
BSK BEŠENOVO – GRANIČAR JAMENA
FRUŠKA GORA RUMA – FRUŠKOGORAC MANĐELOS
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
NAPREDAK VAŠICA – BORAC RADENKOVIĆ
BORAC STEJANOVCI – JEDINSTVO KRALJEVCI
Anđelko Belić