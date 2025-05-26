Loš prvoligaški vikend za sremske klubove (Video)

Završena je takmičarska sezona 2024/25. godine u Prvoj fudbalskoj ligi Srbije. Sezona koja će se pamtiti kao potpuni fijasko klubova sa područja Srema. Rezultatski pregled dešavanja za četvrti majskih vikend.
CRVENA ZVEZDA – MLADOST LUČANI (3:1)
PARTIZAN BEOGRAD – VOJVODINA NOVI SAD (3:2)
OFK BEOGRAD – NOVI PAZAR (2:3)
RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC – TSC BAČKA TOPOLA (5:2)
ČUKARIČKI BEOGRAD – ŽELEZNIČAR PANČEVO (2:2)
SPARTAK ŽK SUBOTICA – TEKSTILAC ODŽACI (2:4)
IMT BEOGRAD – NAPREDAK KRUŠEVAC (2:1)
RADNIČKI NIŠ – JEDINSTVO UB (3:1)
RADNIK SURDULICA – BORAC 1926 ČAČAK (2:0)
JAVOR MATIS IVANJICA – VOŽDOVAC BEOGRAD (1:1)
MAČVA ŠABAC – OFK VRŠAC (0:1)
MLADOST GAT NOVI SAD – RFK GRAFIČAR BEOGRAD (1:2)
ZEMUN – GFK DUBOČICA LESKOVAC (1:1)
GFK SLOVEN RUMA – INĐIJA TOYO TIRES (0:1)
RADNIČKI SREMSKA MITROVICA – SMEDEREVO 1924 (0:1)
TRAYAL KRUŠEVAC – GFK SLOBODA UŽICE (2:0)
OFK VRBAS – HAJDUK DIVOŠ (1:0)
RFK NOVI SAD 1921 – SLOBODA DONJI TOVARNIK (3:0)
OFK KIKINDA – PODUNAVAC BELEGIŠ (6:1)
NAFTAGAS ELEMIR – DINAMO 1945 PANČEVO (0:1)
ŽELEZNIČAR INĐIJA – VOJVODINA 1928 PERLEZ (2:1)
BORAC ŠAJKAŠ – BEČEJ 1918 (7:0)
OMLADINAC NOVI BANOVCI – RADNIČKI ZRENJANIN (3:0)
KABEL NOVI SAD – SLOGA ČONOPLJA (6:1)
ŠUMAR OGAR – ŠAJKAŠ 1908 KOVILJ (4:0)
1. MAJ RUMA – VETERNIK (0:5)
MLADOST BAČKI JARAK – TSK TEMERIN (3:2)
RADNIČKI NOVA PAZOVA – DUNAV STARI BANOVCI (1:3)
RADNIČKI 1910 ŠID – JEDINSTVO RUMENKA (2:1)
HAJDUK BEŠKA – SLOGA TEMERIN (0:1)
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – JEDINSTVO STARA PAZOVA (0:2)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – JADRAN GOLUBINCI (2:0)
PARTIZAN VITOJEVCI – SLOGA VOGANJ (1:0)
BORAC 1925 MARTINCI – KRUŠEDOL (7:0)
LSK LAĆARAK – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (3:2)
GRANIČAR KUZMIN – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (1:2)
NAPREDAK POPINCI – POLET NOVI KARLOVCI (2:2)
SREMAC VOJKA – SREMAC DEČ (1:2)
LJUKOVO – RADNIČKI IRIG (7:2)
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – OFK ZEKA BULJUBAŠA RANJE (1:0)
HRTKOVCI – DUNAV NOVI SLANKAMEN (6:0)
KAMENI AŠANJA – JEDINSTVO PLATIČEVO (5:1)
GRANIČAR OBREŽ – PLANINAC RIVICA (1:1)
POLET NIKINCI – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (0:3)
CAR UROŠ JAZAK – ČSK ČORTANOVCI (1:5)
MLADOST BUĐANOVCI – OFK BRESTAČ (2:3)
RUDAR VRDNIK – FRUŠKOGORAC KRČEDIN (1:7)
GRANIČAR ADAŠEVCI – BORAC RADENKOVIĆ (2:4)
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – NAPREDAK VAŠICA (3:1)
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (0:1)
GRANIČAR JAMENA – FRUŠKA GORA RUMA (6:4)
JEDINSTVO RUMA – BSK BEŠENOVO (NIJE ODIGRANO!)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – NAPREDAK 2021 ŠULJAM (5:2)
SREM SREMSKA RAČA – SLOGA 1919 ERDEVIK (0:3 SLUŽBENI REZULTAT)
SREMAC JARAK – OFK SPARTA GRGUREVCI (6:0)
MITROS SREMSKA MITROVICA – OFK BOSUT (3:4)
SLOGA ČALMA – SLOBODA ŠAŠINCI (1:1)
ZMAJ NOĆAJ – BORAC VELIKI RADINCI (2:4)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: PLANINAC LEŽIMIR
JEDINSTVO LJUBA – JEDINSTVO MOROVIĆ (3:8)
BORAC ILINCI – OFK BAČINCI (13:0)
OFK BINGULA – OMLADINAC BATROVCI (0:3)
SINĐELIĆ GIBARAC – JEDNOTA ŠID (3:2)
BORAC STEJANOVCI – PSK PUTINCI (5:2)
DONJI PETROVCI – BORAC KLENAK (5:1)
GRANIČAR GRABOVCI – SREMAC DOBRINCI (9:1)
JEDINSTVO KRALJEVCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI (5:2)
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: NAPREDAK ŽARKOVAC
SLOGA KRNJEŠEVCI – KUPINOVO (0:5)
SLOGA MARADIK – VOJVODINA NERADIN (NEMAMO REZULTAT!)
BORAC JARKOVCI – VITEZ SUBOTIŠTE (1:6)
27. OKTOBAR ŠATRINCI – SLOVEN SIBAČ (3:1)
Anđelko Belić