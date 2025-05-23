Poslednji prvoligaški vikend (Video)

Fudbalski klubovi Prve lige Srbije će u vikendu koji je pred nama odigrati utakmice poslednjeg prvenstvenog kola u sezoni 2024/25. godine. I u ostalim stepenima takmičenja sezona je pri samom kraju. Pregled dešavanja za četvrti majski vikend.
SUBOTA:
CRVENA ZVEZDA – MLADOST LUČANI
NEDELJA:
PARTIZAN BEOGRAD – VOJVODINA NOVI SAD
OFK BEOGRAD – NOVI PAZAR
RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC – TSC BAČKA TOPOLA
PETAK:
ČUKARIČKI BEOGRAD – ŽELEZNIČAR PANČEVO
SUBOTA:
SPARTAK ŽK SUBOTICA – TEKSTILAC ODŽACI
IMT BEOGRAD – NAPREDAK KRUŠEVAC
RADNIČKI NIŠ – JEDINSTVO UB
PETAK:
RADNIK SURDULICA – BORAC 1926 ČAČAK
SUBOTA:
JAVOR MATIS IVANJICA – VOŽDOVAC BEOGRAD
MAČVA ŠABAC – OFK VRŠAC
MLADOST GAT NOVI SAD – RFK GRAFIČAR BEOGRAD
ZEMUN – GFK DUBOČICA LESKOVAC
GFK SLOVEN RUMA – INĐIJA TOYO TIRES
RADNIČKI SREMSKA MITROVICA – SMEDEREVO 1924
TRAYAL KRUŠEVAC – GFK SLOBODA UŽICE
SUBOTA:
OFK VRBAS – HAJDUK DIVOŠ
RFK NOVI SAD 1921 – SLOBODA DONJI TOVARNIK
OFK KIKINDA – PODUNAVAC BELEGIŠ
NAFTAGAS ELEMIR – DINAMO 1945 PANČEVO
ŽELEZNIČAR INĐIJA – VOJVODINA 1928 PERLEZ
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – BEČEJ 1918
OMLADINAC NOVI BANOVCI – RADNIČKI ZRENJANIN (11 ČASOVA)
KABEL NOVI SAD – SLOGA ČONOPLJA (10 ČASOVA)
SUBOTA:
ŠUMAR OGAR – ŠAJKAŠ 1908 KOVILJ
1. MAJ RUMA – VETERNIK
MLADOST BAČKI JARAK – TSK TEMERIN
RADNIČKI NOVA PAZOVA – DUNAV STARI BANOVCI
RADNIČKI 1910 ŠID – JEDINSTVO RUMENKA
HAJDUK BEŠKA – SLOGA TEMERIN
NEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – JEDINSTVO STARA PAZOVA
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – JADRAN GOLUBINCI
NEDELJA:
BORAC 1925 MARTINCI – KRUŠEDOL
LSK LAĆARAK – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
GRANIČAR KUZMIN – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA
PARTIZAN VITOJEVCI – SLOGA VOGANJ
NAPREDAK POPINCI – POLET NOVI KARLOVCI
SREMAC VOJKA – SREMAC DEČ
LJUKOVO – RADNIČKI IRIG
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – OFK ZEKA BULJUBAŠA RANJE
NEDELJA:
HRTKOVCI – DUNAV NOVI SLANKAMEN
KAMENI AŠANJA – JEDINSTVO PLATIČEVO
GRANIČAR OBREŽ – PLANINAC RIVICA
POLET NIKINCI – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
CAR UROŠ JAZAK – ČSK ČORTANOVCI
MLADOST BUĐANOVCI – OFK BRESTAČ
RUDAR VRDNIK – FRUŠKOGORAC KRČEDIN
NEDELJA:
GRANIČAR ADAŠEVCI – BORAC RADENKOVIĆ
OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI – NAPREDAK VAŠICA
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
GRANIČAR JAMENA – FRUŠKA GORA RUMA
JEDINSTVO RUMA – BSK BEŠENOVO
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
SREM SREMSKA RAČA – SLOGA 1919 ERDEVIK
NEDELJA:
SREMAC JARAK – OFK SPARTA GRGUREVCI
MITROS SREMSKA MITROVICA – OFK BOSUT
SLOGA ČALMA – SLOBODA ŠAŠINCI
ZMAJ NOĆAJ – BORAC VELIKI RADINCI
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: PLANINAC LEŽIMIR
NEDELJA:
JEDINSTVO LJUBA – JEDINSTVO MOROVIĆ
BORAC ILINCI – OFK BAČINCI
OFK BINGULA – OMLADINAC BATROVCI
SINĐELIĆ GIBARAC – JEDNOTA ŠID
NEDELJA:
BORAC STEJANOVCI – PSK PUTINCI
DONJI PETROVCI – BORAC KLENAK
GRANIČAR GRABOVCI – SREMAC DOBRINCI
JEDINSTVO KRALJEVCI – FRUŠKOGORAC MALI RADINCI
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: NAPREDAK ŽARKOVAC
SUBOTA:
SLOGA KRNJEŠEVCI – KUPINOVO
NEDELJA:
SLOGA MARADIK – VOJVODINA NERADIN
BORAC JARKOVCI – VITEZ SUBOTIŠTE
27. OKTOBAR ŠATRINCI – SLOVEN SIBAČ
Anđelko Belić