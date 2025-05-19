Divošani ostali u trci (Video)

Fudbaleri Hajduka iz Divoša ostvarili su pobedu u poslednjim sekundama utakmice protiv novosadskih „Kanarinaca“. Sremski prvoligaši danas su na terenima za igru. Zabeleženi su rezultati fudbalskih utakmica.
NOVI PAZAR – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 3:3
VOJVODINA NOVI SAD – RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC 0:0
MLADOST LUČANI – PARTIZAN 0:4
TSC BAČKA TOPOLA – OFK BEOGRAD 3:2
TEKSTILAC ODŽACI – ČUKARIČKI BEOGRAD 0:3
ŽELEZNIČAR PANČEVO – SPARTAK ŽK SUBOTICA 3:0
JEDINSTVO UB – IMT BEOGRAD 0:3
NAPREDAK KRUŠEVAC – RADNIČKI NIŠ 2:1
SUBOTA:
VOŽDOVAC BEOGRAD – MLADOST GAT NOVI SAD 2:2
BORAC 1926 ČAČAK – JAVOR MATIS IVANJICA 1:2
RFK GRAFIČAR BEOGRAD – MAČVA ŠABAC 1:1
NEDELJA:
OFK VRŠAC – RADNIK SURDULICA 1:2
PONEDELJAK, 19.05.2025:
INĐIJA TOYO TIRES – ZEMUN
GFK DUBOČICA LESKOVAC – GFK SLOVEN RUMA
GFK SLOBODA UŽICE – RADNIČKI SREMSKA MITROVICA
SMEDEREVO 1924 – TRAYAL KRUŠEVAC
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – OFK VRBAS 1:2
RADNIČKI ZRENJANIN – KABEL NOVI SAD 0:3
BEČEJ 1918 – NAFTAGAS ELEMIR 0:3
SLOBODA DONJI TOVARNIK – OFK KIKINDA 0:0
NEDELJA:
VOJVODINA 1928 PERLEZ – OMLADINAC NOVI BANOVCI 0:3
DINAMO 1945 PANČEVO – ŽELEZNIČAR INĐIJA 1:1
PODUNAVAC BELEGIŠ – BORAC ŠAJKAŠ 5:1
HAJDUK DIVOŠ – RFK NOVI SAD 1921 3:2
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – DONJI SREM 2015 PEĆINCI 1:1
JEDINSTVO STARA PAZOVA – HAJDUK BEŠKA 5:1
VETERNIK – MLADOST BAČKI JARAK 1:0
ŠAJKAŠ 1908 KOVILJ – 1. MAJ RUMA 3:3
NEDELJA:
JADRAN GOLUBINCI – ŠUMAR OGAR 0:3
JEDINSTVO RUMENKA – SREM SREMSKI MIHALJEVCI 0:0
DUNAV STARI BANOVCI – RADNIČKI 1910 ŠID 1:0
TSK TEMERIN – RADNIČKI NOVA PAZOVA 0:3
SUBOTA:
SREMAC DEČ – LJUKOVO 4:1
PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA – PARTIZAN VITOJEVCI 1:1
NEDELJA:
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – BORAC 1925 MARTINCI 1:2
RADNIČKI IRIG – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI 0:3
POLET NOVI KARLOVCI – SREMAC VOJKA 6:0
SLOGA VOGANJ – NAPREDAK POPINCI 0:0
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – GRANIČAR KUZMIN 5:0
KRUŠEDOL – LSK LAĆARAK 0:8
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – HRTKOVCI 4:1
OFK BRESTAČ – RUDAR VRDNIK 4:0
ČSK ČORTANOVCI – MLADOST BUĐANOVCI 9:0
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – CAR UROŠ JAZAK 5:2
PLANINAC RIVICA – POLET NIKINCI 3:0
JEDINSTVO PLATIČEVO – GRANIČAR OBREŽ 3:2
DUNAV NOVI SLANKAMEN – KAMENI AŠANJA 0:3
SUBOTA:
BORAC RADENKOVIĆ – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI 0:3
NEDELJA:
SLOGA 1919 ERDEVIK – GRANIČAR ADAŠEVCI 6:1
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – SREM SREMSKA RAČA (NEMAMO REZULTAT!)
BSK BEŠENOVO – OFK BIKIĆ BIKIĆ DO 5:4
FRUŠKA GORA RUMA – JEDINSTVO RUMA 1:4
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – GRANIČAR JAMENA 4:0
NAPREDAK VAŠICA – FRUŠKOGORAC MANĐELOS 6:0
SLOBODA ŠAŠINCI – ZMAJ NOĆAJ 8:0
OFK BOSUT – SLOGA ČALMA 3:1
OFK SPARTA GRGUREVCI – MITROS SREMSKA MITROVICA 4:2
PLANINAC LEŽIMIR – SREMAC JARAK 0:2
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: BORAC VELIKI RADINCI
JEDNOTA ŠID – JEDINSTVO LJUBA 4:1
OMLADINAC BATROVCI – SINĐELIĆ GIBARAC (3:0 SLUŽBENI REZULTAT)
OFK BAČINCI – OFK BINGULA 3:1
JEDINSTVO MOROVIĆ – BORAC ILINCI 6:1
SREMAC DOBRINCI – JEDINSTVO KRALJEVCI 3:0
BORAC KLENAK – GRANIČAR GRABOVCI 6:1
PSK PUTINCI – DONJI PETROVCI 3:1
NAPREDAK ŽARKOVAC – BORAC STEJANOVCI 2:2
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: FRUŠKOGORAC MALI RADINCI
SLOVEN SIBAČ – SLOGA KRNJEŠEVCI (3:0 PREKID UTAKMICE)
VITEZ SUBOTIŠTE – 27. OKTOBAR ŠATRINCI 2:2
VOJVODINA NERADIN – BORAC JARKOVCI 1:3
KUPINOVO – SLOGA MARADIK 0:0
Anđelko Belić