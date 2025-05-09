Drugi majski fudbalski vikend (Video)

U vikendu pred nama igraju se utakmice širom Srbije i to od Prve lige Srbije pa sve do Opštinskih liga a raspored je sledeći:
SUPER LIGA SRBIJE, 35. KOLO PLAY OFF:
SUBOTA:
RADNIČKI 1923 KRAGUJEVAC – NOVI PAZAR
NEDELJA:
CRVENA ZVEZDA BEOGRAD – VOJVODINA NOVI SAD
PARTIZAN BEOGRAD – TSC BAČKA TOPOLA
OFK BEOGRAD – MLADOST LUČANI
SUPER LIGA SRBIJE, 35. KOLO PLAY OUT:
SUBOTA:
TEKSTILAC ODŽACI – JEDINSTVO UB
NEDELJA:
SPARTAK ŽK SUBOTICA – RADNIČKI NIŠ
PONEDELJAK:
ČUKARIČKI BEOGRAD – IMT BEOGRAD
ŽELEZNIČAR PANČEVO – NAPREDAK KRUŠEVAC
PRVA LIGA SRBIJE, 35. KOLO PLAY OFF:
SUBOTA:
JAVOR MATIS IVANJICA – RFK GRAFIČAR BEOGRAD
NEDELJA:
MAČVA ŠABAC – BORAC 1926 ČAČAK
PONEDELJAK:
RADNIK SURDULICA – VOŽDOVAC BEOGRAD
MLADOST GAT NOVI SAD – OFK VRŠAC
PRVA LIGA SRBIJE, 35. KOLO PLAY OUT:
SUBOTA:
INĐIJA TOYO TIRES – GFK SLOBODA UŽICE
NEDELJA:
ZEMUN – RADNIČKI SREMSKA MITROVICA
GFK DUBOČICA LESKOVAC – SMEDEREVO 1924
GFK SLOVEN RUMA – TRAYAL KRUŠEVAC
SRPSKA LIGA VOJVODINA, 26. KOLO 17 ČASOVA
SUBOTA:
OFK VRBAS – RFK NOVI SAD 1921
OFK KIKINDA – HAJDUK DIVOŠ
NAFTAGAS ELEMIR – PODUNAVAC BELEGIŠ
ŽELEZNIČAR INĐIJA – BEČEJ 1918
SLOGA ČONOPLJA – RADNIČKI ZRENJANIN
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – SLOBODA DONJI TOVARNIK
OMLADINAC NOVI BANOVCI – DINAMO 1945 PANČEVO
KABEL NOVI SAD – VOJVODINA 1928 PERLEZ
VOJVOĐANSKA LIGA JUG, 26, KOLO 17 ČASOVA
SUBOTA:
ŠUMAR OGAR – 1. MAJ RUMA
MLADOST BAČKI JARAK – ŠAJKAŠ 1908 KOVILJ
RADNIČKI NOVA PAZOVA – VETERNIK
RADNIČKI 1910 ŠID – TSK TEMERIN
HAJDUK BEŠKA – JEDINSTVO RUMENKA
NEDELJA:
SREM SREMSKI MIHALJEVCI – DUNAV STARI BANOVCI
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – JEDINSTVO STARA PAZOVA
JADRAN GOLUBINCI – SLOGA TEMERIN
SREMSKA LIGA, 26. KOLO 17 ČASOVA
SUBOTA:
PARTIZAN VITOJEVCI – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
NEDELJA:
BORAC 1925 MARTINCI – LSK LAĆARAK
GRANIČAR KUZMIN – KRUŠEDOL
NAPREDAK POPINCI – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA
SREMAC VOJKA – SLOGA VOGANJ
LJUKOVO – POLET NOVI KARLOVCI
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – SREMAC DEČ
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – RADNIČKI IRIG
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SRE, 22. KOLO NEDELJA 17 ČASOVA, GRUPA ISTOK:
HRTKOVCI – KAMENI AŠANJA
GRANIČAR OBREŽ – DUNAV NOVI SLANKAMEN
POLET NIKINCI – JEDINSTVO PLATIČEVO
CAR UROŠ JAZAK – PLANINAC RIVICA
MLADOST BUĐANOVCI – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI
RUDAR VRDNIK – ČSK ČORTANOVCI
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – OFK BRESTAČ
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SRE, 22. KOLO NEDELJA 17 ČASOVA, GRUPA ZAPAD:
GRANIČAR ADAŠEVCI – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – BORAC RADENKOVIĆ
GRANIČAR JAMENA – NAPREDAK VAŠICA
JEDINSTVO RUMA – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – FRUŠKA GORA RUMA
SREM SREMSKA RAČA – BSK BEŠENOVO
SLOGA 1919 ERDEVIK – NAPREDAK 2021 ŠULJAM
GFL SREMSKA MITROVICA, 16. KOLO, 17 ČASOVA:
SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – PLANINAC LEŽIMIR
NEDELJA:
SLOGA ČALMA – OFK SPARTA GRGUREVCI
ZMAJ NOĆAJ – OFK BOSUT
BORAC VELIKI RADINCI – SLOBODA ŠAŠINCI
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: SREMAC JARAK
OFL ŠID, 12. KOLO
JEDINSTVO LJUBA – BORAC ILINCI
OFK BINGULA – JEDINSTVO MOROVIĆ
SINĐELIĆ GIBARAC – OFK BAČINCI
JEDNOTA ŠID – OMLADINAC BATROVCI
OFL RUMA, 16. KOLO NEDELJA 17 ČASOVA:
DONJI PETROVCI – NAPREDAK ŽARKOVAC
GRANIČAR GRABOVCI – PSK PUTINCI
JEDINSTVO KRALJEVCI – BORAC KLENAK
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – SREMAC DOBRINCI
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: BORAC STEJANOVCI
OFL INĐIJA, IRIG, STARA PAZOVA, PEĆINCI, 12. KOLO NEDELJA 17 ČASOVA:
SLOGA KRNJEŠEVCI – SLOGA MARADIK
BORAC JARKOVCI – KUPINOVO
27. OKTOBAR ŠATRINCI – VOJVODINA NERADIN
SLOVEN SIBAČ – VITEZ SUBOTIŠTE
Radoslav Berić