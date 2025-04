Subvencije za nove traktore

preuzeta fotografija

Ministarstvo poljoprivrede je najavilo da će i ove godine subvencionisati kupovinu novih traktora manje snage. Za to je obezbeđeno 500 miliona dinara. To će posebno pogodovati malim gazdinstvima, koja nisu konkurentna prilikom nabavke mehanizacije u okviru mera IPARD-a. Do sada je objavljen pravilnik za kupovinu novog traktora. Moći će da ga kupe poljoprivrednici koji imaju do 50 hektara oranja, do dva hektara grožđa ili farmu sa do 29 mlečnih krava. Nakon raspisivanja javnog poziva, dokumentacija se podnosi Upravi za agrarna plaćanja preko aplikacije E-agrar. Ukupan iznos podsticaja može biti do milion dinara po korisniku.