Slupana službena “Škoda” u Šidu?

Sremska televizija nezvanično saznaje da je službeno vozilo Opštine Šid učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. Vozilom je upravljao čovek koji u ime predsednika Opštine Šid Zorana Semenovića potpisuje pojedine ugovore, a koji je te večeri, prema našem izvoru bio u alkoholisanom stanju. Koje to poslove N.B. obavlja za Opštinu Šid u noćnim satima i to, kako se sumnja pod dejstvom alkohola? Ko je potpisao putni nalog za tu vožnju? Zatražili smo više informacija o ovom slučaju od policije i u kabinetu predsednika Opštine Šid, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor.