Uhapšen bivši direktor javnog preduzeća iz Sremske Mitrovice

preuzeta fotografija

Mediji prenose da je bivši direktor javnog preduzeća iz Sremske Mitrovice i predsednik sindikalne organizacije tog preduzeća uhapšeni su zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja pribavili imovinsku korist toj sindikalnoj organizaciji vrednu skoro dva miliona dinara

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva je u saradnji sa UKP lišilo slobode B.B. (38) bivšeg direktora javnog preduzeća iz Sremske Mitrovice i V.S. (55) predsednika sindikalne organizacije tog javnog preduzeća. Sumnja se da su zloupotrebom službenog položaja pribavili protivpravnu imovinsku korist sindikalnoj organizaciji u vrednosti od 1.940.825 dinara. Oni su osumničeni za izvršenje produženih krivičnih dela zloupotreba službenog položaja i pronevera, saopšteno je iz tog tužilaštva. Utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je B.B, kao bivši direktor javnog preduzeća iz Sremske Mitrovice, uz pomoć V.S. predsednika sindikalne organizacije tog javnog preduzeća, prekoračio granice svojih službenih ovlašćenja, tako što je prethodno dogovorio sa više fizičkih lica izdavanje u zakup građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u svojini Srbije, čiji je korisnik to javno preduzeće i koje se nalazi u nužnoj zoni sanitarne zaštite lokacije izvorišta vode pa se ne sme davati na korišćenje drugim licima, da bi potom V.S. bez ovlašćenja, u ime sindikalne organizacije, sa tim fizičkim licima zaključivao ugovore o zakupu tog zemljišta, pa su na taj način su pribavili protivpravnu imovinsku korist sindikalnoj organizaciji u ukupnom iznosu od 1.940.825,43 dinara. Osim toga, postoji sumnja da je V.S, kao predsednik sindikalne organizacije tog javnog preduzeća iz Sremske Mitrovice, za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist tako što je prisvojio novac koji mu je poveren na radu od 1.705.750,00 dinara.

Na predlog Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima je određeno zadržavanja do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, dok će javnost o daljim procesnim odlukama biti obaveštena.