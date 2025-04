Proba male mature počela, a datumi prave mature još uvek nepoznati!

preuzeta fotografija

Proba male mature zvanično je počela juče i traje do 30. aprila. Izmenjenim Pravilnikom o obrazovno-vaspitnom radu za osnovne škole predviđeno je da se test iz matematike organizuje 25. aprila, a test iz srpskog (maternjeg) jezika i treći test iz predmeta po izboru učenici rade u periodu od 22. do 30. aprila, na način i u vreme koje utvrdi škola. Inače, proba male mature bila je zakazana za 21. i 22. mart, ali je došlo do pomeranja zbog dešavanja u obrazovnom sistemu – pojedine škole bile su u potpunoj obustavi nastave, dok su neke bile u delimičnoj obustavi. Ove godine završni ispit polaže 64.205 osmaka koji se školuju po redovnom programu i 1.970 osoba koje školu završavaju po posebnom programu za odrasle. Osmaci sa nastavom završavaju 30. maja, ali ih nakon toga čeka završni ispit 16, 17. i 18. juna. Iz Ministarstva prosvete više puta su ponovili da će mala matura biti pomerena, ali i da će tačne datume objaviti kada prođe proba završnog ispita.