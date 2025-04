Osumnjičeni za ubistvo u Inđiji ostaje u pritvoru

preuzeta fotografija

Osumnjičeni za ubistvo u Inđiji M.Š.K. (41 godina), iz Sremskih Karlovaca, jedan je od četvorice muškaraca osumnjičenih za učešće u sukobu koji se dogodio 6. januara u Inđiji, kada je ubijen Z.G. (44 godine) , ostaje u pritvoru do daljnjeg. Pritvor M.Š.K. je produžen odlukom apelacionog suda u Novom Sadu do 6. jula. Podsetimo, do sada su, prema rešenju višeg suda, 7. marta, trojica osumnjičenih Đ.B., S.D. i A.S., svi iz Inđije, pritvori ukinuti. Četvorica osumnjičenih uhapšeni su zbog sumnje da su na Badnje veče oko 23 časa u Sremskoj ulici u Inđiji, ispred jedne porodične kuće , oštrim predmetom naneli smrtonosne ubodne rane Z.G. (44 godine). Od zadobijenih povreda žrtva je preminula.