Produžetak školske godine do 5 dana

preuzeta fotografija

Ministarka prosvete u tehničkom mandatu Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da škole koje su nadoknadile izgubljenu nastavu neće morati da produže školsku godinu, dok će one koje su kasnije krenule sa nadoknadom imati pet dana za to , a da će mala matura verovatno biti pomerena. Đukić Dejanović je za Tanjug rekla da sve osnovne škole u Srbiji rade, dok od srednjih škola samo 24 ne radi. Kako je naglasila, o planu nadoknade nastave osnovnih i srednjih škola odlučuju same škole. Oni koji ne stignu da obave nadoknadu u tom periodu, kako je rekla Đukić Dejanović, imaju mogućnost da produže školsku godinu do pet dana . Kada su u pitanju fakulteti, Đukić Dejanović je rekla da postoje najave nekih fakulteta i visokih škola da će početi sa radom, dok neki to razmatraju. Đukić Dejanović je dodala da postoji mogućnost da se produži akademska godina i da fakultetima autonomija univerziteta daje pravo da o tome odluče.