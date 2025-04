Cene đubriva veliki udar na troškove proizvodnje (Foto)

Novo poskupljenje mineralnih đubriva zateklo je ratare širom Srbije, i to baš u trenutku kada se pripremaju za prolećnu setvu i drugu prihranu ozimih useva. Početkom godine kilogram UREE plaćao se 57 dinara, a sada je cena dostigla 71 do 72 dinara. To predstavlja veliki udar na troškove proizvodnje.

Aleksandar Krkobabić