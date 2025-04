Počeo upis prvaka

preuzeta fotografija

Roditelji dece rođene od 1. marta 2018. do 28. februara 2019. godine svoje termine za testiranje, od danas mogu da zakažu elektronskim putem koristeći uslugu eZakazivanje na portalu eUprave. Za to je potrebno da svaki roditelj ima registrovan nalog na portalu za elektronsku identifikaciju kome pristupa iz pretraživača unošenjem veb adrese eid.gov.rs Očekuje se upis oko 65 hiljada prvaka. Prema Zakonu o osnovama obrazovanja i vaspitanja osnovna škola je dužna da upiše svako dete sa područja koje toj školi pripada.Podsećamo i to da je roditelj odgovoran za upis deteta u školu i da je za neispunjavanje Zakonom definisane obaveze predviđena novčana kazna od 10.000 do 100.000 dinara.