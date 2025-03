Pokrenuta peticija građana (Foto+Video)

U Šidu je pokrenuta peticija za hitno rešavanje problema ćuprija u ulici Matije Gupca. Do sada je prikupljeno preko 80 potpisa podrške u toj ulici. Meštani su saglasni da u borbi moraju istrajati do kraja. Za to vreme, predsednik Opštine Semenović o problemu se više ne izjašnjava . Propao je i današnji pokušaj građana da sa njim o tome razgovaraju.