Akcija dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst Sremska Mitrovica organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak, 27. februara, sa početkom od 8:30 do 13 časova u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica. Podsećamo, krv može da da svaka zdrava osoba od 18 do 65 godina; muškarci mogu darovati na svaka tri meseca, dok žene mogu to učiniti na svaka četiri meseca. Lekari ističu da nedostaje Rh krvna grupa , jer se takva krv često koristi u hitnim situacijama i može spasiti čak tri života jednom donacijom.

Kristina Bojić