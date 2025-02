Pad cene soje i pšenice, slaba potražnja za kukuruzom (Video)

Tokom protekle sedmice, na Produktnoj berzi prometovano je ukupno 2.072,00 tone robe, što predstavlja pad obima trgovanja od 58,23 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. Ukupna finansijska vrednost prometa dostigla je 79.288.670 dinara.

Kukuruz je ove sedmice gotovo potpuno izostao iz trgovanja, uz izuzetak jednog robno-berzanskog ugovora zaključenog na paritetu CPT luka, dok je pšenica bila primarna kultura u trgovanju. Na tržištu pšenice i soje zabeležen je silazni trend cena.

Jedan ugovor za kukuruz

Smanjenje aktivnosti na tržištu kukuruza, koje je bilo primetno prethodne nedelje, nastavilo se i ove. U ponudi se pretežno nalazio kukuruz bez analize na aflatoksin, a izuzetno slaba tražnja uzrokovala je izostanak zaključenja robno-berzanskih ugovora. Zaključen je jedan kupoprodajni ugovor na paritetu CPT luka za kukuruz sa analizom na aflatoksin do 15 ppb po ceni od 22,30 din/kg bez PDV-a.

Pšenica – 23,80 din/kg bez PDV-a

Kao i prethodne nedelje, ponovo je zainteresovanost kupaca za pšenicu bila slaba, dok se u ponudi pretežno nalazila pšenica sa 11-12 odsto proteina. Berzanski ugovori za pšenicu sa 11 odsto proteina zaključeni su na jedinstvenom cenovnom nivou od 23,80 din/kg bez PDV-a (26,18 din/kg sa PDV-om). To je ujedno bila i ponder cena, te je u odnosu na nedelju dana ranije zabeležen negativan trend cene od 1,82 odsto. Pšenica je bila dominantna kultura u trgovanju, čineći 34 odsto nedeljnog prometa.

Pad cene soje od 0,32 odsto

Za razliku od prethodne sedmice, kada je tržište soje beležilo povećanje aktivnosti, tokom ovih pet radnih dana nije zabeležena veća trgovinska dinamika. Ponuda je bila nešto veća od tražnje, a berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 57,80 do 58,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 57,90 din/kg bez PDV-a (63,69 din/kg sa PDV-om), te je u odnosu na prethodnu nedelju zabeležen manji pad cene od 0,32 odsto. Sojino zrno činilo je 19 odsto ukupnog nedeljnog prometa.

I ove sedmice je na tržištu mineralnih đubriva bilo dosta aktivnosti, a interesovanje tržišnih učesnika je ponovo bilo usmereno najviše na UREU. Ona je prometovana po ceni od 49,12 do 50,98 din/kg (418 do 435 €/t) bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja i pariteta. Pored UREE, prometovan je i AN, ruski, po ceni od 41,11 do 41,70 din/kg (350 do 355 €/t) bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja i pariteta.

