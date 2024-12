U Rumi se priprema kompletna rekonstrukcija Doma zdravlja (Video)

U Rumi planiraju rekonkstrukciju Doma zdravlja. Plan je da projektanti do kraja decembra definišu projektne zadatke, a do kraja marta 2025. završe i kompletan projekat obnove objekta, rekao je nedavno gostujući u Temi Sremske Dušan Ljubišić, predsednik Opštine. On je tom prilikom podsetio i na značaj ranije rekonstrukcije Dečjeg odeljenja.