Auto sedišta za najmlađe Pazovčane (Video)

U skupštinskoj sali opštine Stara Pazova podeljena su besplatna auto-sedišta za roditelje dece rođene od januara do kraja aprila ove godine. Predsednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, zajedno sa članovima Saveta za bezbednost saobraćaja, uručio je sedišta roditeljima koji su se prijavili na javni poziv. Auto-sedišta su dodeljena roditeljima dece rođene od januara do kraja aprila ove godine, a pripadaju kategorijama I, II i III, što znači da su namenjena za decu težine od 9 do 36 kg.

Kristina Bojić