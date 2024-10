Čalma sutra bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u sredu, 23. oktobra 2024. godine, u vremenu od 8,30 do 14 sati doći će do prekida vodosnabdevanja naseljenog mesta Čalma. Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode, obaveštavaju iz mitrovačkog “Vodovoda”.