Bez vode potrošači u Pećincima i Deču

preuzeta fotografija

Kako je saopštilo Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“, zbog havarija na vodovodnim mrežama došlo je do prekida u vodosnabdevanju u Pećincima i Deču.

Radovi na otklanjanju havarija su u toku, a prema procenama, u Pećincima bi radovi trebalo da budu završeni do 12.00 časova, a u Deču do 14.00 časova.

JKP VIK se zahvaljuje potrošačima na razumevanju i strpljenju.