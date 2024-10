Međunarodni sajam lova i ribolova “Lorist”

preuzeta fotografija

Sutra se otvaraju 55. Međunarodni sajam lova i ribolova “Lorist” i Sajam ekologije na Novosadskom sajmu. Posetioci će imati priliku da vide više od 120 izlagača iz Srbije, regiona i EU. Pored izložbenog dela, na sajmu će biti organizovane radionice, edukacije i takmičenja, uz poseban program za decu o očuvanju životne sredine. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i JP “Vojvodinašume” podržavaju događaj, dok će tradicionalni konjički turnir biti održan na Manježu. Sajam traje od 2. do 6. oktobra, a Radno vreme sajma je od 10 do 19 časova, osim poslednjeg dana kada sajam radi do 17 časova.

Dušanka Ljubojević