Deo Opštine Inđija sledeće nedelje bez gasa

Zbog radova na magistralnom gasovodu koji izvodi “TRANSPORTGAS SRBIJA” u periodu od utorka 24. septembra od 01.00 čas iza ponoći do subote 28. septmbra do 15.00 časova biće obustavljena isporuka prirodnog gasa potrošačima koji se snabdevaju sa Glavne merne regulacione stanice Beška i to u naseljenim mestima Beška (Dunavska obala), Krčedin, Maradik, Maradički krst, Čortanovci, Novi Slankamen, Stari Slankamen i Slankamenovački Vinogradi.

Jovan Leković