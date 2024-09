Produktna berza: Slabija ponuda robe, rast cena kukuruza i soje

U ponudi se ove nedelje našla i uvozna soja hrvatskog porekla.

Nedelju za nama na Produktnoj berzi obeležile su slaba ponuda i povećana tražnja kada su u pitanju svi primarni poljoprivredni proizvodi. Cene kukuruza i soje zabeležile su rast.

Preko Produktne berze prometovano je ove sedmice 6.170,00 tona robe, statistički 117,64 odsto više nego sedam dana ranije kada je aktivnost bila slaba. Finansijska vrednost prometa iznosila je 137.117.750,00 dinara.

Najviše se trgovalo kukuruzom

Primat u trgovanju i ove sedmice imao je kukuruz. U nedelji za nama tržište kukuruza beležilo je najviše aktivnosti, a kukuruz je bio najtraženija roba na robno-berzanskom tržištu. Ponuda je bila primetno slabija od tražnje, a interesovanje za kukuruzom bilo je izraženo i na paritetu CPT luka. Do povećanja ponude došlo je tek poslednjeg dana u nedelji.

Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 18,20 do 19,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od analize na aflatoksin i pariteta. Ponder cena iznosila je 18,55 din/kg bez PDV-a (20,41 din/kg sa PDV-om). Slaba ponuda doprinela je rastu cene ove žitarice od 1,13 odsto u odnosu na prethodnu sedmicu. Kukuruzom se trgovalo i na paritetu CPT luka/kupac po ceni od 19,00 do 19,20 din/kg bez PDV-a. Zaključen je i jedan berzanski ugovor za kukuruz rod 2023. godine po ceni od 18,70 din/kg bez PDV-a. U ukupnom obimu prometa kukuruz je ove sedmice učestvovao sa 55 odsto udela.

Slaba ponuda pšenice

Tokom prve polovine sedmice tržište pšenice bilo je veoma mirno, da bi od sredine nedelje došlo do povećanja tražnje. Ponuda je do kraja nedelje bila veoma slaba ili je čak potpuno izostajala. Berzanski ugovori za hlebno zrno ove sedmice zaključeni su u širokom cenovnom rasponu od 20,10 do 23,00 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta.

Najveći udeo u trgovanju imala je pšenica sa slabijim parametrima kvaliteta, što je dovelo do statističkog pada cene u odnosu na prethodnu sedmicu od 0,41 odsto. Ponder cena iznosila je 20,57 din/kg bez PDV-a (22,63 din/kg sa PDV-om). Pšenica je činila 33 odsto nedeljnog prometa.

Raste cena soje

Kao i kod ostalih roba i na tržištu soje je ove nedelje bila primetna slaba ponuda, te je prošlonedeljni rast cene nastavljen i ove sedmice. Sojino zrno prometovano je u cenovnom rasponu od 58,80 do 59,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta.

Ponder cena iznosila je 58,84 din/kg bez PDV-a (64,72 din/kg sa PDV-om), te je zabeležen rast cene od 0,73 odsto. U ponudi se ove sedmice našla i uvozna soja hrvatskog porekla.

Za razliku od prethodne sedmice kada je tržište stočnog ječma bilo potpuno pasivno uz izostanak trgovanja, ove nedelje je došlo do povećanja aktivnosti. Rast cene stočnog ječma bio je primetan kako je nedelja odmicala. Berzanski ugovor zaključen je na cenovnom nivou od 19,00 din/kg bez PDV-a.

Zaključen je i jedan berzanski ugovor za stočni ječam sa hektolitarskom masom 60kg po ceni od 19,20 din/kg bez PDV-a, kao i jedan berzanski ugovor sa produženim avansnim plaćanjem po ceni od 20,00 din/kg bez PDV-a. Stočni ječam činio je 10 odsto ukupnog nedeljnog prometa.

Produktna berza od 9. do 13. septembra

Aleksandar Krkobabić