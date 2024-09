Redovan red vožnje (Foto)

Početak nove školske godine inicirao je i redovan, učestaliji red vožnje prevoznika “Sirmiumbus”. Oni od početka septembra redovno saobraćaju na svim predviđenim relacija, kako u centralnom, tako i na perifernom delu Sremske Mitrovice, što omogućava redovniji prevoz dece od kuće do škole i obratno. Takođe, linije koje su bile predviđene za turističke ture do Crne Gore biće aktuelne do sredine septembra.