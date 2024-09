Obustava saobraćaja

Podsećamo u Rumi je zbog radova na izgradnji bulevara obustavljen saobraćaj u Sremskoj ulici od raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića do raskrsnice sa Vinogradskom ulicom. Takođe, zbog radova na bulevaru, obustavljen je saobraćaj i u Vojvođanskoj ulici, od raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića do raskrsnice sa ulicom Radivoja Koraća. Izmenjeni režim saobraćaja će važiti do 11. septembra ove godine.

Jovana Stupar