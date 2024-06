Preventivni pregledi u Domu zdravlja

U nedelju 16juna u Dom zdravlja “Šid” organizuju se preventivni pregledi za decu i odrasle. Za decu se organizuje sistematski pregledi od 08 do 17 časova i pregled specijaliste oftalmologije od 08 do 17 časova, dok za odrasle Tumor markeri (SEA, SA19-9, APH) od 08 do 11 časova, ultrazvučni pregled abdomena i male karlice od 08 do 12 časova, krvna slika,merenje nivoa šećera u krvi,krvnog pritiska i pregled mladeža od 08 do 17 časova.