Upis u letnju školu programiranja

U saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvom prosvete, fondacija Petlja po treći put organizuje letnju školu programiranja od 6. do 14. jula i od 28. jula do 5. avgusta. Škola je namenjena učenicima koji ove godine završavaju peti, šesti, sedmi i osmi razred osnovne škole, a polaznicima je obezbeđen besplatan smeštaj i ishrana na bazi punog pansiona u Domu učenika u Sremskoj Mitrovici. Nastava će se odvijati u prostorijama Mitrovačke gimnazije, a prijave je moguće poslati do 14. juna do 17 časova.