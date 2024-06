Bulatović razobličio Manojlovića: Savo je najopskurnija pojava u opoziciji, varalica i strani plaćenik!

preuzeta fotografija

Dejan Bulatović, poslanik na listi “Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane”, raskrinkao je lidera pokreta “Kreni-Promeni”, Sava Manojlovića, da je on dokazani strani plaćenik, varalica i da je najgora politička ličnost u opoziciji.

– Savo Manojlović je najbolja personifikacija stanja u srpskoj opoziciji. Ne može se reći da je uopšte i počeo da se bavi politikom, a već su mu građani pokazali gde mu je mesto. Još jednom se pokazalo da politika napadanja i nemanja sopstvenog programa i ideje ne može da donese čak ni početnu, a kamoli pobedničku poziciju. Drugo, od svega što imamo u ovom trenutku u tom opozicionom loncu, Savo Manojlović je najopskurnija pojava koja je bacila u zasenak čak i Lazovića, Lutovca, Ćutu i ostale političke beskičmenjake. Predstavlja se kao doktor nauka, a imamo situaciju da u medijima sriče dok govori. Nameće se na poziciju lidera opozicije, a nije u stanju da pravilno popuni obrazac za predaju liste sa imenima kandidata za opštinske odbornike. Da nije tragično, mogli bi možda i da nas zasmejavaju. S druge strane, jasno je kao dan da se Đilas, Marinika, Borko i ostali iz te grupacije ni po koju cenu neće odreći poslaničkih mandata, a i kako bi, ako znamo da je smisao svega bila da se uguraju u poslaničke i odborničke klupe. Čak se zarad toga i pravila predstava o lažnom štrajku glađu. Svedočili smo brutalnoj agresiji Bore Novakovića tokom izbornog dana u Novom Sadu i to je najbolji pokazatelj da će oni sve uraditi za svoje parče medijskog prostora – rekao je Bulatović i dodao:

– Takođe, ne smemo da zaboravimo da ljudi koji se sada zovu opozicija i dalje nisu prežalili dane koje su proveli na vlasti, pa od Đilasa preko svih ostalih, sve bi dali da samo jedan dan budu na mestu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je, još jednom se pokazalo, po svim parametrima nedostižan za njih. Savo Manojlović je varalica, ali ni to nije najstrašnije od svega, već činjenica da je on knjiški primer onoga što narod zove – strani plaćenik. Sredstva koja dobija od brojnih mrzitelja Srbije koristi kako bi rušio poredak koji je uspostavio Aleksandar Vučić. Mislim da je politička karijera Sava Manojlovića već uveliko u silaznoj putanji i prema tome on nije u prilici nikome da ispostavlja bilo kakve uslove pa ni ovoj i ovakvoj naopakoj opoziciji. Dragan Đilas ih je na vreme sve posvađao, tako da ni zajedno a kamoli ovako razjedinjeni nemaju šanse za bilo šta. Projekat stvoren iz inostranstva, a pod nazivom Savo Manojlović je propao i to je dobra vest za Srbiju – jasan je Bulatović.

Izvor: informer.rs