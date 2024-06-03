Pobeda naprednjaka u Sremu (Video)

Aktuelno Vesti Lokalni izbori 2024. | June 3, 2024

Prema preliminarnim podacima rezultati Lokalnih izbora u Sremu su sledeći:

OPŠTINA INĐIJA

1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – INĐIJA SUTRA“ – 22.412 GLASOVA ILI 57,80%, 22 MANDATA U SO INĐIJA

2) GG „INĐIJA I TI“ – 1.746 GLASOVA ILI 8,13%, 3 MANDATA U SO INĐIJA

3) GG „GRAĐANIN – STRAHINJA JOVANOVIĆ – DA, MOŽE BOLJE“ – 5.549 GLASOVA ILI 25,84%. 10 MANDATA U SO INĐIJA

4) „BIRAM BORBU ZA INĐIJU“ – 981 GLAS ILI 4,57%, 1 MANDAT U SO INĐIJA

5) „MI GLAS IZ NARODA PROF.DR BRANIMIR NESTOROVIĆ – INĐIJA“ – 785 GLASOVA ILI 3,66%, 1 MANDAT U SO INĐIJA

OPŠTINA IRIG

1) ALEKSANDAR VUČIĆ – IRIG SUTRA“ – SA 82% GLASOVA BIRAČA OSVOJILA JE 16 MANDATA

2) “ZA NAŠU NAJLEPŠU OPŠTINU” – SA 13% GLASOVA BIRAČA OSVOJILA JE 2 MANDATA

3) GG ” ZA ZELENI IRIG – KAD AKO NE SAD” – SA 5% GLASOVA BIRAČA OSVOJILA JE 1 MANDAT

OPŠTINA PEĆINCI

1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – PEĆINCI SUTRA“ – GLASALO JE 10.034 GRAĐANA ILI 82,36% IZAŠLIH BIRAČA ODNOSNO 27 MANdATA OD UKUPNO 30

3) „ZA NAŠE SELO – NARODNI POKRET SRBIJE – MIROSLAV ALEKSIĆ” – OSVOJILA 430 GLASOVA ILI 3,53% OD UKUPNOG BROJA BIRAČA ODNOSNO 1 MANDAT

4) “PEĆINCI PROTIV NASILJA” – GLASALO JE 932 GRAĐANA ILI 7,65% IZAŠLIH BIRAČA ODNOSNO 2 MANDATA

Sve ostale liste osvojile manje od 3% glasova.

1) ,,ALEKSANDAR VUČIĆ – PAZOVA SUTRA“ – GLASALO JE 4.824 GRAĐANA ILI 67,99%

2) „DA SE NAROD PITA “ GLASALO JE 96 GRAĐANA ILI 1,35%

3) „ZA ZELENU PAZOVU – AKO NE SAD KAD – DR DEJAN ŽUJOVIĆ“ GLASALO JE 113 GRAĐANA ILI 1,59%

4) „MOGUĆE JE“ – GLASALO JE 694 GRAĐANINA ILI 9,78%

5) POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE – GLASALO JE 159 GRAĐANA ILI 2,24%

6) GG “POKRET PODUNAVLJE I POKRET ZA STARU PAZOVU” – GLASALO JE 362 GRAĐANA ILI 5,10%

7) “BIRAM BORBU PROTIV NASILJA” – GLASALO JE 100 GRAĐANA ILI 1,41%

8) “”MI SNAGA NARODA – PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ” – GLASALO JE 580 GRAĐANA ILI 8,17%

U Opštini Ruma prema preliminarnim podacima lista “Aleksandar Vučić – Ruma sutra” osvojila je preko 70%.

Grad Sremska Mitrovica prema preliminarnim podacima lista “Aleksandar Vučić-Sremska Mitrovica sutra” osvojila je više od 63% glasova

U Opštini Stara Pazova prema peliminarnim podacima lista “Aleksandar Vučić – Pazova sutra” osvojila je oko 67,99% glasova.

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