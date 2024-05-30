Prijava birača za glasanje van biračkog mesta

BIRAČI KOJI USLED TEŠKE BOLESTI, STAROSTI ILI INVALIDITETA NISU U MOGUĆNOSTI DA GLASAJU NA
BIRAČKOM MESTU MOGU SE PRIJAVITI ZA GLASANJE VAN BIRAČKOG MESTA NA SLEDEĆI NAČIN:
-GRADSKOJ IZBORNOJ KOMISIJI NEPOSREDNO U
SEDIŠTU KOMISIJE (UL.SVETOG DIMITRIJA 13, SALA 2)
ILI NA BROJEVE TELEFONA 022/215-21-40, 066/820-57-88, U
SLEDEĆIM TERMINIMA:
ČETVRTAK, 30.05. OD 08 DO 20 ČASOVA
PETAK, 31.05. OD 08 DO 20 ČASOVA
SUBOTA, 01.06. OD 08 DO 20 ČASOVA
NEDELJA, 02.06. OD 07 DO 11 ČASOVA
-BIRAČKOM ODBORU U ČIJI SU IZVOD IZ BIRAČKOG
SPISKA UPISANI I NA ČIJEM PODRUČJU SE NALAZE NA
DAN GLASANJA 02.06. OD 07 DO 11 ČASOVA
SEKRETAR KOMISIJE
MILOŠ MIŠKOVIĆ