Prijava birača za glasanje van biračkog mesta

Vesti Sremska Mitrovica Lokalni izbori 2024. | May 30, 2024

preuzeta fotografija

BIRAČI KOJI USLED TEŠKE BOLESTI, STAROSTI ILI INVALIDITETA NISU U MOGUĆNOSTI DA GLASAJU NA
BIRAČKOM MESTU MOGU SE PRIJAVITI ZA GLASANJE VAN BIRAČKOG MESTA NA SLEDEĆI NAČIN:

-GRADSKOJ IZBORNOJ KOMISIJI NEPOSREDNO U
SEDIŠTU KOMISIJE (UL.SVETOG DIMITRIJA 13, SALA 2)
ILI NA BROJEVE TELEFONA 022/215-21-40, 066/820-57-88, U
SLEDEĆIM TERMINIMA:

ČETVRTAK, 30.05. OD 08 DO 20 ČASOVA
PETAK, 31.05. OD 08 DO 20 ČASOVA
SUBOTA, 01.06. OD 08 DO 20 ČASOVA
NEDELJA, 02.06. OD 07 DO 11 ČASOVA

-BIRAČKOM ODBORU U ČIJI SU IZVOD IZ BIRAČKOG
SPISKA UPISANI I NA ČIJEM PODRUČJU SE NALAZE NA
DAN GLASANJA 02.06. OD 07 DO 11 ČASOVA

SEKRETAR KOMISIJE
MILOŠ MIŠKOVIĆ

Povezane objave

Donacija za naselje “Dekanac” (Foto)

Broj birača i biračkih mesta u Sremu

Koalicija “Sremska Mitrovica protiv nasilja” nastavlja predizbornu kampanju (Video)