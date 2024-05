Prijava birača za glasanje van biračkog mesta

BIRAČI KOJI USLED TEŠKE BOLESTI, STAROSTI ILI INVALIDITETA NISU U MOGUĆNOSTI DA GLASAJU NA

BIRAČKOM MESTU MOGU SE PRIJAVITI ZA GLASANJE VAN BIRAČKOG MESTA NA SLEDEĆI NAČIN:



-GRADSKOJ IZBORNOJ KOMISIJI NEPOSREDNO U

SEDIŠTU KOMISIJE (UL.SVETOG DIMITRIJA 13, SALA 2)

ILI NA BROJEVE TELEFONA 022/215-21-40, 066/820-57-88, U

SLEDEĆIM TERMINIMA:

ČETVRTAK, 30.05. OD 08 DO 20 ČASOVA

PETAK, 31.05. OD 08 DO 20 ČASOVA

SUBOTA, 01.06. OD 08 DO 20 ČASOVA

NEDELJA, 02.06. OD 07 DO 11 ČASOVA



-BIRAČKOM ODBORU U ČIJI SU IZVOD IZ BIRAČKOG

SPISKA UPISANI I NA ČIJEM PODRUČJU SE NALAZE NA

DAN GLASANJA 02.06. OD 07 DO 11 ČASOVA

SEKRETAR KOMISIJE

MILOŠ MIŠKOVIĆ