DO SADA PROGLAŠENE LISTE U SREMU

Vesti Lokalni izbori 2024. | May 15, 2024

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SREM LOKALNI IZBORI 2024

U nedelju 12. Maja u ponoć ističe rok za predaju lista za izbore raspisane za 2. Jun.

PROGLAŠENE LISTE DO SADA:

SREMSKA MITROVICA

  1. 1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – SREMSKA MITROVICA SUTRA“
  2. 2) GG GRAD ZA SVE NAS – VLADIMIR PETKOVIĆ
  3. 3) SREMSKA MITROVICA PROTIV NASILJA- ĐORĐO ĐORĐIĆ – TATJANA LJUBIŠIĆ – DANIJEL ĆETOJEVIĆ
  4. 4) „EVROPSKA MITROVICA“
  5. 5) „DR SAVO MANOJLOVIĆ – I JA SAM MITROVICA – KRENI PROMENI – MLADA MITROVICA“
  6. 6) „NADA ZA MITROVICU“

RUMA

  1. 1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – RUMA SUTRA“
  2. 2) „NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – DA ŽIVIMO NORMALNO“
  3. 3) RUSKA STRANKA
  4. 4) “EVROPSKA ZELENA PARTIJA”
  5. 5)”RUMA PROTIV NASILJA”
  6. 6) “BIRAMO ZDRAVU I ZELENU RUMU – ZELENO – LEVI FRONT I LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE – VOJVOĐANI – DUŠANKA STEFANOVIĆ RADISAVLJEVIĆ

PEĆINCI

  1. 1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – PEĆINCI SUTRA“
  2. 2) GG „ZA ZELENIJE PEĆINCE“
  3. 3) „ZA NAŠE SELO – NARODNI POKRET SRBIJE – MIROSLAV ALEKSIĆ”
  4. 4) “PEĆINCI PROTIV NASILJA”
  5. 5) “ZA SNAŽNIJE PEĆINCE”

STARA PAZOVA

  1. 1) ,,ALEKSANDAR VUČIĆ – PAZOVA SUTRA“
  2. 2) „DA SE NAROD PITA “
  3. 3) „ZA ZELENU PAZOVU – AKO NE SAD KAD – DR DEJAN ŽUJOVIĆ“
  4. 4) „MOGUĆE JE“
  5. 5) POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE
  6. 6) GG “POKRET PODUNAVLJE I POKRET ZA STARU PAZOVU”
  7. 7) “BIRAM BORBU PROTIV NASILJA”
  8. 8) “”MI SNAGA NARODA – PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ”

ŠID

  1. 1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – ŠID SUTRA”
  2. 2) „UJEDINJENA OPOZICIJA – GLASAJ ZA PROMENE“

IRIG

  1. 1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – IRIG SUTRA“
  2. 2) “ZA NAŠU NAJLEPŠU OPŠTINU”
  3. 3) GG ” ZA ZELENI IRIG – KAD AKO NE SAD”

INĐIJA

  1. 1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – INĐIJA SUTRA“
  2. 2) GG „INĐIJA I TI“
  3. 3) GG „GRAĐANIN – STRAHINJA JOVANOVIĆ – DA, MOŽE BOLJE“
  4. 4) „BIRAM BORBU ZA INĐIJU“
  5. 5) „MI GLAS IZ NARODA PROF.DR BRANIMIR NESTOROVIĆ – INĐIJA“

Redakcija

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