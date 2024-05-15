DO SADA PROGLAŠENE LISTE U SREMU
SREM LOKALNI IZBORI 2024
U nedelju 12. Maja u ponoć ističe rok za predaju lista za izbore raspisane za 2. Jun.
PROGLAŠENE LISTE DO SADA:
SREMSKA MITROVICA
- 1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – SREMSKA MITROVICA SUTRA“
- 2) GG GRAD ZA SVE NAS – VLADIMIR PETKOVIĆ
- 3) SREMSKA MITROVICA PROTIV NASILJA- ĐORĐO ĐORĐIĆ – TATJANA LJUBIŠIĆ – DANIJEL ĆETOJEVIĆ
- 4) „EVROPSKA MITROVICA“
- 5) „DR SAVO MANOJLOVIĆ – I JA SAM MITROVICA – KRENI PROMENI – MLADA MITROVICA“
- 6) „NADA ZA MITROVICU“
RUMA
- 1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – RUMA SUTRA“
- 2) „NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – DA ŽIVIMO NORMALNO“
- 3) RUSKA STRANKA
- 4) “EVROPSKA ZELENA PARTIJA”
- 5)”RUMA PROTIV NASILJA”
- 6) “BIRAMO ZDRAVU I ZELENU RUMU – ZELENO – LEVI FRONT I LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE – VOJVOĐANI – DUŠANKA STEFANOVIĆ RADISAVLJEVIĆ
PEĆINCI
- 1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – PEĆINCI SUTRA“
- 2) GG „ZA ZELENIJE PEĆINCE“
- 3) „ZA NAŠE SELO – NARODNI POKRET SRBIJE – MIROSLAV ALEKSIĆ”
- 4) “PEĆINCI PROTIV NASILJA”
- 5) “ZA SNAŽNIJE PEĆINCE”
STARA PAZOVA
- 1) ,,ALEKSANDAR VUČIĆ – PAZOVA SUTRA“
- 2) „DA SE NAROD PITA “
- 3) „ZA ZELENU PAZOVU – AKO NE SAD KAD – DR DEJAN ŽUJOVIĆ“
- 4) „MOGUĆE JE“
- 5) POKRET OBNOVE KRALJEVINE SRBIJE
- 6) GG “POKRET PODUNAVLJE I POKRET ZA STARU PAZOVU”
- 7) “BIRAM BORBU PROTIV NASILJA”
- 8) “”MI SNAGA NARODA – PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ”
ŠID
- 1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – ŠID SUTRA”
- 2) „UJEDINJENA OPOZICIJA – GLASAJ ZA PROMENE“
IRIG
- 1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – IRIG SUTRA“
- 2) “ZA NAŠU NAJLEPŠU OPŠTINU”
- 3) GG ” ZA ZELENI IRIG – KAD AKO NE SAD”
INĐIJA
- 1) „ALEKSANDAR VUČIĆ – INĐIJA SUTRA“
- 2) GG „INĐIJA I TI“
- 3) GG „GRAĐANIN – STRAHINJA JOVANOVIĆ – DA, MOŽE BOLJE“
- 4) „BIRAM BORBU ZA INĐIJU“
- 5) „MI GLAS IZ NARODA PROF.DR BRANIMIR NESTOROVIĆ – INĐIJA“
Redakcija