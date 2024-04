Vreme dežurstva Opštinske izborne komisije u Rumi

Opštinska izborna komisija opštine Ruma će dežurati svaki radni dan u vremenu od 09:00 do 17:00 časova, a neradnim danima u vremenu od 09:00 do 12:00 časova u sedištu Opštinske izborne komisije opštine Ruma, ul. Glavna br. 155 u Gradskoj kući – sali za venčanja. Na toj adresi se vrši podnošenje lista i to u vremenu u kom dežura izborna komisija, ali uz prethodnu najavu na broj telefona 022/474-282 ili putem mejla izbornakomisijaopstineruma@gmail.com. Izuzetno, podnošenje lista se može obaviti i van vremena dežurstva uz najavu Opštinskoj izbornoj komisiji.