Na uvid deo Jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Sremska Mitrovica

Arhiva

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica poziva sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS) i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima koji će biti održani 2. juna 2024. godine.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boraviše za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva https://upit.birackispisak.gov.rs/

JBS vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši gradska uprava.

Upis u birački spisak je uslov za ostvarivanje biračkog prava, a birač može biti samo jednom upisan u birački spisak.

Postupak upisa, promena (izmena, dopuna ili ispravka) i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Građanin zahtev za promenu u biračkom spisku podnosi gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta, odnosno mestu boraviša za interno raseljena lica. Zahtev se podnosi Gradskoj upravi u vremenu od 07:00 do 15:00 časova svakog radnog dana i subotom od 08:00 do 12:00 časova najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska do 17. maja 2024. godine. Od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora rešenje donosi Ministarstvo.

Građani koji imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica a koji će na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta na teritoriji grada Sremska Mitrovica (izabrano mesto glasanja), moraju podneti zahtev Gradskoj upravi da se u birački spisak upiše taj podatak (u skladu sa tačkom 8. stav 1. Uputstva za sprovođenje Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku („Sl. Glasnik RS“ BR. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021, 16/2022 i 34/2024) najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska, odnosno do 11. maja 2024. godine.

Podnosilac zahteva može na rešenje gradske uprave podneti žalbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primio, a protiv rešenja Ministarstva može se podneti tužba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dana kada je rešenje primljeno.