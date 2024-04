Deo grada sutra bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u četvrtak, 25. aprila 2024. godine u vremenu od 9 do 13 sati bez vode će biti potrošači u Ulici Milice Stojadinović Srpkinje i delu Ulice Miloša Obilića ( od Ulice Milice Stojadinović Srpkinje do Ulice Žrtava fašizma ), kao i okolne ulice. Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode, obaveštavaju iz mitrovačkog “Vodovoda”.