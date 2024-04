Grejanje u zgradama (Video)

Zbog naglog pada temperature, grejanje u mitrovačkim stanovima je ponovo aktivno I biće uključeno do daljneg, kaže direktor Javno komunalnog preduzeća “Toplifikacija”. Stanovi će imati redovan režim isporuke toplotne energije, radnim danima grejanje će biti uključeno od 6 do 21 sat, a vikendom od 7 do 22 sata.

Kristina Bojić