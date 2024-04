Izmena režima saobraćaja do 31. maja

Zbog povećanih zahteva za obezbeđenjem radova na rekonstrukciji Pavlovačke ulice izvršiće se izmena režima saobraćaja uz potpunu obustavu dela ulice prema FAZI 1, od uklapanja u kružni tok (raskrsnica sa ulicama Moše Pijade, Miloša Crnjanskog i Pavlovački put) do raskrsnice sa Lenjinovom (uključujući i samu raskrsnicu). Izmenjen režim saobraćaja će biti do 31.maja. Takođe, Zbog rekonstrukcije Ulice Vuka Karadžića na snazi je obustava saobraćaja u delu Vojvođanske ulice i to od raskrsnice sa Ulicom Radivoja Koraća do raskrsnice sa Ulicom Vuka Karadžića. Izmenjen režim saobraćaja će biti do 31. maja na obe lokacije.

Jovana Stupar